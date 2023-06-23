На Амурскую область надвигаются сильные дожди с грозами

На территории всего региона сохраняется неустойчивая погода. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики Амурского гидрометцентра рассказали, чего ожидать жителям от погоды с 24 по 27 июня. На край надвигаются сильные дожди и грозы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

На территории всего региона сохраняется неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Местами в грозовых очагах пойдут ливни, больше всего такая вероятность есть в центральных, южных и северо-восточных районах. А с 26 по 27 июня ливни пройдут на северо-западе Приамурья.

Также жителям стоит опасаться резких подъемов уровня воды на малых реках и на реке Селемджа.

При этом синоптики отслеживают оперативную информацию и сообщат об изменениях в прогнозах.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что на минувшей неделе специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в реке Амур. Купальный сезон официально открыли в регионе еще 1 июня, но вот в реку Амур нырять не стоит.

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