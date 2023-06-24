Амурчанин пытался обвинить в ДТП погибшего 16-летнего подростка

В дежурной части отдела полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Благовещенском муниципальном округе мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двоих пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Авария случилась еще в октябре 2022 года в селе Удобное. Тогда 25-летний парень, сев за руль авто в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением транспорта. Помимо водителя, в машине были еще два пассажира – 16-летний подросток и 18-летняя девушка. На трассе Волково – село Дроново автомобиль вылетел с дороги на обочину и перевернулся, приземлившись в кювет. Оба пассажира погибли на месте ДТП, а водителя медики забрали в больницу.

На предварительном следствии парень свою вину не признал. Амурчанин с полной уверенность сообщил, что за рулем машины был 16-летний подросток. Следователи тщательно проверили выдвигаемую версию, а доказательства помогли ее опровергнуть.

Так, например, криминалисты изъяли биологические образцы с руля, которые после экспертизы подтвердили, что они принадлежат 25-летнему парню, а пассажир отношения к этому и вовсе не имеет. Помимо этого, травмы лица обвиняемого позволили сделать заключение, что именно он находился на водительском месте.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором Благовещенского района обвинительным заключением направлено в суд», – уточнили в пресс-службе СУ СК России по Амурской области.

Теперь парень может лишиться свободы на срок до 15 лет с лишением лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.