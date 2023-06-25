На выборы губернатора Амурской области приняты документы второго кандидата

Выборы пройдут 8-10 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Второй кандидат на пост губернатора Амурской области подал документы на регистрацию в избирательную комиссию региона. Сергей Рафальский, депутат Заксобрания Приамурья и руководитель фракции партии «Коммунисты России», выдвинут на выборы, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Выборы губернатора Амурской области намечены на период с 8 по 10 сентября. Ранее Василий Орлов, действующий глава региона, подал документы для регистрации в избирательную комиссию.

Кроме того, отделение КПРФ в Амурской области выдвинуло Бориса Белобородова, председателя амурского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", в качестве кандидата в губернаторы. На данный момент он еще не подал документы в избирательную комиссию.

Избриком продолжает принимать заявки. Этап продлится до 14 июля, документы для регистрации нужно представить до 24 июля.

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