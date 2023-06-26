В Приамурье от удара током скончался восьмилетний ребенок

Мальчик играл во дворе дачного домика. Фото: Евгения ГУСЕВА

Трагедия произошла в селе Поярково в Амурской области. Восьмилетний ребенок погиб от удара током. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Пользователи социальных сетей рассказали, что ребенок гулял по территории дачного домика, коснулся металлической лестницы, к которой был подведен оголенный провод. От сильного удара током ребенок быстро скончался.

Позже информацию подтвердили в областном Следственном комитете. Как рассказали в пресс-службе ведомства, на участке дома проходили работы по подключение электричества. Судя по всему, никто не заметил, что провод коснулся лестницы.

После произошедшего было заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Виновным в смерти ребенка грозят либо принудительные на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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