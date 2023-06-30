Подстрекательство к убийству подростка: за что троих парней в Благовещенске скрутил СОБР

18-летнего парня привели в отдел СК. Фото: принтскрин видео, СУ СКР по Амурской области

Молодые люди устроили потасовку на одной из улиц Благовещенска. Конфликт дошел до точки: парни говорили о том, чтобы убить 16-летнего юношу, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Следователи считают, что среди агрессоров были двое совершеннолетних и один 17-летний парень. Вечером 21 мая, утверждают в СУ СК, возле дома на Красноармейской в столице Амурской области они грубо нарушили общественный порядок и избили 16-летнего пострадавшего. Один из 18-летних склонял другого к убийству подростка. Дополнительных деталей в СК пока не раскрыли. С чем был связан конфликт молодых людей и кем они друг другу приходятся – об этом редакция спросила представителей правоохранительных органов и ждет ответа.

«В настоящее время подозреваемые задержаны сотрудниками УФСБ России по Амурской области и уголовного розыска регионального УМВД России при поддержке СОБР. Оперативное сопровождение осуществляется УФСБ России по Амурской области», – сообщили в СУ СК РФ по Амурской области.

К сожалению, подростковая жестокость – не новость для регионов Дальнего Востока. «КП» публиковала материал, посвященный агрессии среди молодых людей.

ОБНОВЛЕНИЕ.

Пока известно, что мотивы и детали драки, будут установлены в рамках дела.

– Потерпевшему причинили физическую боль, как кто, какие последствия - покажет следствие и экспертизы. При хулиганстве мотива нет - это просто проявления явного неуважения к обществу, противопоставление себя любимого существующему порядку. Из-за чего ссора, тожу будем устанавливать, – добавили редакции в пресс-службе регионального СУ СК.

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