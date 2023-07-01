В Благовещенске трех парней за подстрекательство к убийству заключили под стражу

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Благовещенске два совершеннолетних парня, а вместе с ними и 17-летний избили 16-летнего юношу. Одного из них также подозревают в подстрекательстве к убийству. Расследование уголовного дела на свой личный контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, а нападавших заключили под стражу. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как мы писали ранее, уголовное дело завели на трех подростков по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), а одного 18-летнего подозревают в совершении преступления по части 4 статьи 33 части 1 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к убийству).

Выяснилось, что нападавшими оказались выходцы из Средней Азии, а 16-летнему парню после нападения потребовалась медицинская помощь. До сих пор остается загадкой, что именно стало причиной конфликта, расследование дела продолжается.

В пресс-службе СУ СК России по Амурской области добавили, что агрессоров на два месяца заключили в СИЗО. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного ведомства Станиславу Белянскому доложить о ходе расследования дела.

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