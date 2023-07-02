Вернулись к семье: в Амурской области встретили сотрудников Росгвардии из зоны СВО

Ближайшее время бойцы проведут с родными. Фото: правительство Амурской области.

В Амурскую область вернулся отряд сотрудников спецподразделений Росгвардии, которые выполняли задачи в ходе СВО. Ближайшее время они проведут с родными, а затем вернутся к работе. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Вернувшихся бойцов встречали семьи и сослуживцы. На торжественной встрече также присутствовали руководство регионального Управления Росгвардии, главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО Игорь Шипов, заместитель председателя Правительства Амурской области Андрей Дюмин и заместитель мэра города Благовещенска Дмитрий Перов.

Сотрудникам ОМОН «Уран» и СОБР «Альтаир» вручили награды.

– Поздравляю с прибытием на родную землю! На протяжении всей командировки вы показывали единство, силу духа и высокий профессионализм, благодарю за успешное выполнение задач, – от имени Губернатора поблагодарил сотрудников зампред Правительства области Андрей Дюмин.

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