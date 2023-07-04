В Благовещенске ведутся поиски пропавшего еще в середине июня голубоглазого парня

Молодой человек как сквозь землю провалился. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Благовещенске полмесяца ищут пропавшего молодого человека. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Амур». Мужчина ушел и бесследно пропал. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

23-летний Александр Павленко в последний раз, когда его видели, находился в доме по улице Амурская в Благовещенске. Оттуда парень вышел 13 июня 2023 года и бесследно исчез – о его местоположении до сих пор нет никаких новостей.

Рост пропавшего 17-175 сантиметров, телосложение худощавое, русые волосы и голубые глаза. Был одет в темно-синюю олимпийку, спортивные штаны серого цвета, белые кроссовки, при себе также был красный портфель.

Всех, кому хоть что-нибудь известно о местонахождении парня, просят обращаться в полицию или по телефону волонтеров ПСО «Амур»:

+7 924 040 21 23.

Ориентировка на пропавшего. Фото: ПСО "АМУР".

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.