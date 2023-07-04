В Приамурье суд закрыл детский лагерь на 2 месяца после массовых отравлений

Сейчас в стационаре все еще находятся 3 пострадавших ребенка и 1 вожатый. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бурейский районный суд 3 июля принял решение признать виновным детский лагерь «Белые горы» в административном правонарушении и приостановить его работу на 2 месяца. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Всего в лагере из-за норовируса пострадало 115 человек, из них 2 вожатых и 3 носитеря вируса. При этом «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что источником заболевания стали трое сотрудников пищеблока, которые к тому же пытались скрыть признаки инфекционного заболевания. Они продолжили заниматься готовкой для детей. В пищеблоке лагеря также нашли нарушения: это и антисанитария, и пренебрежение условиями хранения пищи.

Сейчас в стационаре все еще находятся 3 пострадавших ребенка и 1 вожатый. Остальные уже выписаны и находятся дома. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Амурской области.

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