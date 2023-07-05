На водоеме в Приамурье во время купания пропал 14-летний подросток

Пока предварительно известно, что мальчик купался в водоеме возле поселка Восточный. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Октябрьском районе на водоеме пропал 14-летний подросток. Прокуратура уже организовала проверку по факту ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Пока предварительно известно, что мальчик купался в водоеме возле поселка Восточный. Примерно в 16 часов дня 4 июля он пропал. Купаться он приехал вместе с друзьями на велосипедах и без взрослых.

Место ЧП. Фото: прокуратура Амурской области.

Сейчас специалисты занимаются поисками ребенка. К месту ЧП выезжал исполняющий обязанности прокурора Октябрьского района Виктор Супрун. Прокуратура проводит комплекс необходимых мероприятий, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – уточнили в ведомстве.

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