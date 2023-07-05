В Благовещенске 13-летний подросток устроил жесткую аварию с квадроциклом

Когда ребята неслись по дороге для автомобилей, перпендикулярно им двигался черный Nissan X-Trail. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жесткую аварию устроил 13-летний житель Благовещенска, угнав без разрешения квадроцикл. Информация о случившемся появилась в местных Telegram-пабликах. Предварительно известно, что пострадали три человека. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Мальчик захотел прокатить своего друга с ветерком на квадроцикле. Мать подростка, конечно же, строго настрого запретила это делать. Но ребенок проигнорировал ее слова и тайно взял транспорт, и вместе с товарищем они отправились кататься.

Когда ребята неслись по дороге для автомобилей, перпендикулярно им двигался черный Nissan X-Trail – квадроцикл пересекал проезжую часть поперек. Водитель иномарки не успел отреагировать и остановить транспорт, мальчик на квадроцикле тоже ничего не смог сделать. Итогом стала жесткая авария. Один из подростков и вовсе вылетел с квадроцикла, о чем свидетельствует видеоролик.

По предварительной информации известно, что пострадали сразу три человека: гонщик и его пассажир на квадроцикле, а также 20-летняя пассажирка «Ниссана». Разбираться в обстоятельствах случившегося предстоит сотрудникам полиции.

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