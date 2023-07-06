В Благовещенске признали неэтичной рекламу тестов на отцовство

Так выглядели баннеры. Фото: УФАС Амурской области.

Комиссия амурского УФАС признала неэтичной размещенную на уличных баннерах рекламу тестов на отцовство, которые проводит один из благовещенских медицинских центров, как стало известно «Комсомольской правде – Благовещенск».

Внимание антимонопольщиков привлекли изображения, на которых ссорящиеся родители европейской внешности показывают пальцами на ребенка-азиата. В другом районе города был обнаружен баннер подобного содержания. Там на изображении досталось уроженцу Африки.

В УФАС отмечают: «в рекламе создается впечатление, что из-за ребенка происходит спор или ссора родителей в связи с национальностью ребенка. Такая реклама может сформировать у детей комплекс, связанный с особенностями их внешности. Кроме того, материал определенным образом дискредитирует родителей, в первую очередь женщину, которой не доверяет ее мужчина, и ставит в укор внешность рожденного ребенка».

В итоге комиссия установила, что нарушены сразу две статьи Закона о рекламе, запрещающих использование в рекламе оскорбительных образов и дискредитацию родителей в глазах детей и направила материалы должностному лицу УФАС для возбуждения административного производства по факту нарушения.

Неэтичные рекламные объявления после возбуждения дела были демонтированы владельцами.

Это не первый случай в Благовещенске, когда УФАС добивается снятия наружной рекламы в связи с нарушением законодательства. Так, в 2012 году запретили материалы по продвижению магазина «SisinDom», который располагался возле гимназии №1, а в 2017 году сменил название бар «Пьяный кролик».

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