В Благовещенске перевозчику вынесли представление за отсутствие водителей на маршрутах

Городской автобус. Фото: администрация Благовещенска.

В Благовещенске перевозчику по маршруту № 22/28 вынесли представление. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Речь идет об автобусе, который раньше ездил по 31 маршруту и сейчас соединяет район КПП и центр. Накануне перевозчик нарушил график поездок, о чем и пожаловались жители. Как удалось выяснить специалистам, возникла проблема с водителями: предприниматель не смог набрать нужное количество людей, чтобы выполнять перевозки по графику.

На данный момент нарушения уже почти устранены, из 14 выпусков ходят 12. Если предприниматель не сможет до конца наладить работу, муниципальный контракт с ним будет расторгнут.

Кстати, сегодня горожане стали реже жаловаться на перевозчиков. Недостатки стараются устранить в сааме кратчайшие сроки, в основном связаны они с появлением новых маршрутов. Но сейчас пассажиры уже начали ориентироваться.

За соблюдением графиком смотрят диспетчеры регионального информационно-навигационного центра. Если что-то идет не так, они оперативно связываются с перевозчиками или же водителями, чтобы выяснить причину.

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