18 тысяч пожарных извещателей бесплатно установят в частном секторе Приамурья

Иллюстрация из архива. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пожарные извещатели будут установлены в домах более 6 тысяч одиноких матерей и семей, находящихся в социально опасной ситуации. По информации «Комсомольской правды – Благовещенск», больше 5 тысяч семей уже получили почти 16 тысяч этих устройств.

Как сообщили заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Максим Ишмухамедов, в регионе завершился первый этап оснащения домов частного сектора пожарными извещателями – специальными устройствами, автоматически сигнализирующими жителей и пожарных о возникновении огня. В области 15800 устройствами были обеспечены 5260 семей, проживающих в 28 муниципалитетах. Устройства были установлены многодетным семьям, пенсионерам старше 70 лет и семьям участников СВО.

На втором этапе устройства получат живущие в частном секторе матери-одиночки и семьи, находящиеся в социально угрожающей ситуации. Будут установлены приборы и в ветхое и аварийное жилье, если этого потребует прокуратура или суд.

По словам губернатора области Василия Орлова, на установку дополнительных пожарных извещателей из бюджета области выделено около 8,5 миллиона рублей.

«Госконтракт с поставщиком заключен, часть устройств уже находится на складе. Поставку и установку извещателей отработаем по тому же порядку, что и на первом этапе. Муниципалитеты начнут получать новые партии извещателей в ближайшее время. Опыт установки устройств в частных домах показал себя эффективной мерой, с начала действия областной программы извещатели спасли уже не одну жизнь», – сказал Василий Орлов.

Проблема пожаров в частном секторе стоит в Приамурье очень остро. Это связано с преимущественно печным отоплением в сельских населенных пунктах, изношенностью электросетей, неосторожным обращением с огнем. По данным ГУ МЧС России по Амурской области, за 11 месяцев прошлого года в Приамурье произошло 3711 пожаров. При этом причиной 440 пожаров стала неисправность электрооборудования и электроприборов, 141 пожар возник в результате неисправности печей, 531 – в результате курения.

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