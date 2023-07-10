Новый завод по глубокой переработке сои построят возле Белогорска

Иллюстрация из архива. Фото: Виталий ТИМКИВ

По информации правительства Амурской области, на территории ТОР «Амурская», расположенной в Белогорском районе, будет построен крупнейший в регионе завод по глубокой переработке соевых бобов. Его, по соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока, построит группа компаний «Содружество», сообщает «Комсомольская правда-Благовещенск»

Стоимость проекта составляет 14,2 миллиарда рублей. Запуск завода создаст дополнительно 570 рабочих мест, занятых как непосредственно в производстве, так и обслуживании предприятия.

Мощность предприятия составит 2 тысячи перерабатываемых соевых бобов в сутки или более 600 тысяч тонн в год. Сырье для производства будет закупаться у производителей Амурской области, Еврейской автономной области и Приморского края.

Соя является ключевой сельскохозяйственной культурой в Амурской области и в южных регионах российского Дальнего Востока. В прошлом году в Приамурье был получен рекордный урожай – 1,6 миллиона тонн соевых бобов. Перерабатывается внутри региона сейчас около 450 тысяч тонн, в планах регионального правительства довести объем переработки до 70% от собираемого урожая.

Соя является ценной пищевой и технической культурой – продукцией ее переработки является соевое масло, шрот, белковый изолят и другие продукты, используемые в пищевой и кондитерской промышленности, животноводстве.

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