Прямой поезд свяжет Владивосток и Благовещенск

Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отпускной сезон множество жителей Приамурья устремляется к теплому морю. По понятным причинам, взгляды большинства устремлено в сторону моря ближайшего – Японского. В этом году попасть к вожделенной соленой воде станет чуть проще – подробности в «Комсомольской правде – Благовещенск»

С июля по сентябрь между Благовещенском и Владивостоком будет курсировать прямой поезд № 217/218. Он запускается в дополнение к группе беспересадочных вагонов между городами.

Поезд будет состоять из 5 купейных и 2 плацкартных вагонов, будет и вагон для маломобильных пассажиров и их сопровождающих.

Первый поезд отправится из Владивостока в Благовещенск 15 июля. С 15 по 31 июля он будет курсировать по нечетным числам, а со 2 по 30 августа – по четным.

Из Благовещенска во Владивосток можно уехать с 18 по 30 июля по четным числам, с 1 по 31 августа по нечетным. Последнюю поездку в сезоне поезд совершит 2 сентября.

Время отправления поезда из Благовещенска – 10:20, прибытие во Владивосток – в 15:23 следующего после отправления дня. Время в пути составит один день четыре часа три минуты. Из Владивостока поезд будет выходить в 21:28, прибывать в Благовещенск в 23:27 следующего дня.

Сайт РЖД сообщает, что стоимость поездки в плацкарте составит немногим больше 4 тысяч рублей, в купе – от 3 до 5 тысяч рублей.

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