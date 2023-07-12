Новая взлетная полоса в Благовещенске будет готова к концу года

Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщило правительство Амурской области, завершено бетонирование нижнего слоя полосы, активно ведется бетонирование верхнего слоя, состоящего из армированного бетона.

«На объекте проходит следующий этап стройки - ведется укладка арматурного каркаса и заливка бетона. Готовность армированного бетона – порядка 48%. В целом будет залито бетона около 60 тысяч кубов и уложено арматуры около 3 тысяч тонн» - рассказал куратор строительства взлетно-посадочной полосы, представитель минтранспорта области Егор Нечаев.

Бетонирование полосы планируется завершить в сентябре. Одновременно ведется устройство фундамента, раскладка кабельных линий для монтажа светосигнального оборудования и системы глиссады.

По словам заместителя председателя правительства области Павла Матюхина, в октябре на новой полосе начнутся пробные облеты, которые будут проходить в течение двух недель, будет вестись мониторинг радионавигационного и светосигнального оборудования, настройка систем. В ноябре объект выйдет на получение заключения о строительстве. И к концу года ожидается ввод полосы в эксплуатацию, после чего аэропорт переведёт всю авиационную деятельность на новую инфраструктуру.

В международном аэропорту Благовещенск возводится трехкилометровая полоса и новые рулежные дорожки, будет построен новый и расширен действующий перрон, проведено обустройство современного светосигнального, радиотехнического и метеорологического оборудования, установлена периметральная охрана. Строительство началось летом 2019 года.

Создание новой полосы позволит обеспечивать прием в аэропорту самолетов любых типов, включая дальнемагистральные.

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