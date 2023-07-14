Массовое отравление воспитанников детсада в Прогрессе взял на контроль глава СК РФ

Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил следственный комитет России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Амурской области Станиславу Белянскому доложить о ходе проводимой проверки и установленных обстоятельствах.

Ведомство начало проверку после того, как в СМИ была опубликована информация об отравлении нескольких детей в детском саду, расположенном в поселке Прогресс. Роспотребнадзор установил, что в детском учреждении систематически нарушались санитарные правила, после чего деятельность детского сада была приостановлена судом на два месяца.

Одновременно, свою проверку начала прокуратура города Райчихинска.

– «[Ведомство] даст оценку действиям должностных лиц дошкольного образовательного учреждения в части своевременности обнаружения и тактики локализации заболевания, а также органов местного самоуправления по вопросу организации предоставления дошкольного образования». При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Напомним, дети отравились еще на минувшей неделе. Врачи предполагают, что причиной мог стать энтеровирус. Учреждение закрыто на два месяца.

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