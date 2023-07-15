Центр Благовещенска останется без горячей воды до конца месяца

Иллюстрация из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Благовещенске меняют трубы. Начнут коммунальщики в центральной части амурской столицы: уже 17 июля с 8 часов утра горячую воду отключат в домах на Комсомольской до улицы 50-летия Октября, между улицами Ленина и Горького, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на пресс-службу ДГК.

Плановое отключение продлится до 28 июля, однако коммунальщики предупредили и о внеплановом отключении на двух головных участках (из-за капремонта на Амурской). Воды не будет до 11 августа.

В пятницу, 14 июля, завершился плановый ремонт, который начался еще 3 июля. Отключали Угловой переулок, улицу Нагорную, район детской горбольницы, центральную часть города от Комсомольской до Больничной. И, несмотря на завершение работ, ГВС в дома так не вернется. Потребителям сделают перерасчет.

Общий перечень жилых домов, которые пока останутся без ресурса, указан в можно посмотреть здесь.

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