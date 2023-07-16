По опасной зоне в купальнике: жителей Приамурья удивил поступок женщины

Не самое безопасное развлечение. Фото: принтскрин видео.

Необычную картину застали жители Приамурья, выезжая со стороны международного моста Амур. В одежде, больше похожей на купальник, нежели на спортивный костюм, в шлеме на роликовых лыжах промчалась женщина. Инцидент не остался незамеченным, людей предупредили, что подобного рода занятия совсем небезопасны на данном участке дороги, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

После запуска международного моста на нем запретили проезжать велосипедистам и мотоциклистам. Дело в том, что дорога предназначена в основном для большегрузов, ограничительные меры приняты в целях безопасности людей. Ранее уже случались опасные ситуации для жизни велосипедистов, тренирующихся в наушниках и неуделивших должного внимания проезжающему грузовому транспорту.

«Настоятельно просим пешеходов, спортсменов, фотографов, организовывающих фотосессии, не использовать для тренировок и другого досуга нашу дорогу. Мы беспокоимся о вашей безопасности», – обратились к жителям региона в Telegram-канале «Мост Амур».

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