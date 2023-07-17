Тратил на компьютерный клуб: в Приамурье парень стащил полдома у пожилой бабушки

Иллюстрация из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

19-летнего парня из Серышевского округа Амурской области обвиняют в воровстве денег и вещей у пожилой родственницы. Как сообщили в региональной пресс-службе УМВД, следователи закончили расследование дела в отношении жителя села Томское. Оказалось, юноша обворовывал собственную бабушку.

Пользуясь отсутствием женщины, в январе он вынес из ее дома системный блок и корпус персонального компьютера, в феврале – бензопилу, в марте – телевизор. Все украденные вещи он продал перекупщикам.

Дважды преступник просил у бабушки телефон, заходил в онлайн-банки и пытался перевести деньги. В первый раз операцию заблокировали, но во второй злоумышленник смог перечислить на свою карту четыре тысячи рублей.

Полученные деньги фигурант тратил на развлечения – на игры в компьютерном клубе, походы в кино, покупку сигарет.

Видимо, пенсионерка не смогла самостоятельно уговорить внука прекратить ее обворовывать и обратилась в полицию. После задержания и допроса подозреваемый полностью сознался в содеянном и раскаялся. Нанесенный бабушке ущерб юноша возместил и даже способствовал раскрытию преступления.

Дело в отношении родственника-воришки передано в районный суд. Его обвиняют по частям 1-3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, которое грозит по этой статье – 6 лет лишения свободы. Скорее всего, судья смягчит срок ввиду признания и помощи следствию.

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