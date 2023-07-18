Фитнес пробежка и танцы с песнями: как в солнечный день отдыхают подопечные Муравьевского парка

Забавы птиц сняли камеры видеонаблюдения. Фото: принтскрин видео.

Камеры видеонаблюдения Муравьевского парка запечатлели, как проводят свое время японские журавли Снеговик и Нико. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В яркий солнечный день журавли решили искупаться в небольшом бассейне, после чего принялись сушиться и укладывать свои белые перышки. Эти пернатые также не против заняться активным отдыхом, а потому устроили себе небольшую пробежку, хотя это больше похоже на игру в догонялки. Не обошлось и без танцев с птичьими песнями.

Напомним, что неравнодушные жители Амурской области спасли редкого птенца – даурского журавленка. Ему чуть больше месяца, здоровью ничего не угрожает, хотя какое-то время он был голодным. Сейчас пернатый находится в летнем стационаре станции на озере Клешинское.

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