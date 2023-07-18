Людей и технику доставляют на вертолетах: спустя сутки север Приамурья продолжает гореть

На тушение возгораний привлечены 525 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

На севере Приамурья сохраняется сложная обстановка с пожарами. Как сообщили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, 18 июля в лесах Зейского и Тындинского округа, Селемджинского и Мазановского районов действует 44 возгорания. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

На тушение возгораний привлечены 525 человек. Это работники лесхозов, региональной авиабазы, пожарных частей области, местные жители, группа федеральной Авиалесоохраны. Пожарных поддерживает 100 единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты Амурской авиабазы.

В Селемджинском районе и Зейском округе огнеборцам удалось локализовать три возгорания на площади 5803 гектаров.

Тушение затрудняет сухая и ветреная погода, из-за которой огонь быстро распространяется и перебрасывается через естественные преграды – реки, просеки и дороги. Все возгорания находятся в труднодоступной местности, поэтому людей, необходимую технику, продовольствие и воду доставляют на вертолетах.

Из-за многочисленных очагов возгорания север области сильно задымлен. В то же время, угрозы для населенных пунктов нет, все пожары находятся на значительном удалении – утверждает региональное министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности.

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