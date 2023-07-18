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НовостиПроисшествия18 июля 2023 6:52

Людей и технику доставляют на вертолетах: спустя сутки север Приамурья продолжает гореть

За сутки на севере Приамурья локализовали три возгорания на площади 5,8 тысячи гектаров
Юрий ГАФАРОВ
На тушение возгораний привлечены 525 человек.

На тушение возгораний привлечены 525 человек.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На севере Приамурья сохраняется сложная обстановка с пожарами. Как сообщили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, 18 июля в лесах Зейского и Тындинского округа, Селемджинского и Мазановского районов действует 44 возгорания. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

На тушение возгораний привлечены 525 человек. Это работники лесхозов, региональной авиабазы, пожарных частей области, местные жители, группа федеральной Авиалесоохраны. Пожарных поддерживает 100 единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты Амурской авиабазы.

В Селемджинском районе и Зейском округе огнеборцам удалось локализовать три возгорания на площади 5803 гектаров.

Тушение затрудняет сухая и ветреная погода, из-за которой огонь быстро распространяется и перебрасывается через естественные преграды – реки, просеки и дороги. Все возгорания находятся в труднодоступной местности, поэтому людей, необходимую технику, продовольствие и воду доставляют на вертолетах.

Из-за многочисленных очагов возгорания север области сильно задымлен. В то же время, угрозы для населенных пунктов нет, все пожары находятся на значительном удалении – утверждает региональное министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности.

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