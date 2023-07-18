Губернатор Василий Орлов передал бойцам на передовую СВО спецоборудование

Техника поможет в боях. Фото: правительство Амурской области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов продолжает поддерживать бойцов в зоне СВО. Во время своего визита в ДНР он передал амурчанам технику и спецоборудование. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Мы постоянно на связи с нашими бойцами. Сегодня мы передаем часть оборудования – квадроциклы, мотоциклы, квадрокоптеры, коллиматорные прицелы, приборы ночного видения и рации. Это не первая и не последняя партия. Эту работу мы проводим в постоянном режиме», – рассказал глава региона.

Бойцы получили четыре квадроцикла, четыре кроссовых мотоцикла, 25 радиостанций, 100 коллиматорных прицелов, 18 квадрокоптеров и 20 автомобильных портативных заграждений. Сами военные добавили, что это очень нужная поставка, которая поможет в боях.

Также Василий Орлов лично встретился с военнослужащими 35-й общевойсковой Краснознаменной армии. Он напомнил их, что дома ждут родные, о которых заботится правительство. В каждом муниципалитете Приамурья создан штаб из кураторов, которые помогают семьям бойцов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.