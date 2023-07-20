В Приамурье разрешат охоту с подружейными собаками на некоторые виды дичи

Иллюстрация из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 25 июля в Амурской области можно будет добывать болотно-луговую дичь: куликов, кроншнепов, веретенников. С 12 августа разрешат и охоту на водоплавающих: уток и бакланов, с 14 августа – на боровую, степную и полевую дичь (то есть фазанов, рябчиков, куропаток, глухарей и тетеревов). Об этом сообщило управление по охране животного мира области.

Однако получить разрешение могут только те охотники, которые намерены выходить в угодья с подружейной собакой определенной породы – легавой, ретривером или спаниелем.

Как пояснил заместитель начальника отдела охраны животного мира регионального управления по охране животного мира Максим Бормотов, наличие собаки для получения разрешения на охоту в эти сроки является обязательным условием. И охотник во время нахождения в угодьях, помимо обычных документов (разрешения на право охоты, путевки и документов на оружие), должен иметь с собой свидетельство о происхождении или справку, подтверждающие породу собаки.

«В Приамурье охота с подружейными собаками не очень распространена, поэтому многие охотники пытаются получить разрешение, вообще не имея собаки. И очень удивляются, когда им отказывают», – заметил Бормотов.

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