Штрафы до полумиллиона рублей: новая форма контроля влетит жителям Приамурья в копеечку

Иллюстрация из архива. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Автоматический пункт весового и габаритного контроля, который был установлен на 54-м километре трассы «Благовещенск – Свободный», только за июнь выявил 2255 нарушений веса и габаритов контроля и 37801 случай превышения скорости. Об этом сообщило региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Пункт был установлен в конце мая в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Пока он работает в тестовом режиме, только предупреждая водителей о выявлении нарушения на специальном табло.

Но с 25 августа оборудование перейдет на работу в штатном режиме. И с этого момента владельцам большегрузных автомобилей начнут приходить штрафы за нарушения. Их сумма составит от 150 до 500 тысяч рублей, в зависимости от величины превышения разрешенных габаритов и массы или нагрузки на ось автомобиля.

«Из-за перегруженных транспортных средств разрушаются автодороги, повышается риск ДТП, создается реальная угроза безопасности всех участников движения. Водители автомобилей должны быть ознакомлены с правилами перевозки и придерживаться допустимых норм. После запуска АПВГК мы рассчитываем на то, что будет достигнут совершенно иной уровень культуры грузоперевозок. Всем хочется ездить по безопасным и качественным дорогам, это возможно при соблюдении правил эксплуатации тех самых дорог», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

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