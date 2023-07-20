Нужны ли в Благовещенске муралы

В прошлом году Благовещенск впервые украсили муралы. Фото: администрация Благовещенска

Администрация столицы Амурской области в своем телеграмм-канале задала вопрос жителям города – нужны ли им муралы. Вариантов ответа всего три – «Да, город был бы ярче», «Нет, это визуальный шум», «Что такое муралы?»

«Комсомольская правда – Благовещенск» подсказывает ответ на последний вопрос: мурал – это огромные изображения, нанесенные на стену здания. Название происходит от испанского слова mural – настенная живопись.

В Благовещенске в прошлом году появилось два таких изображения. На стены домов нанесены портреты кардиохирурга Ярослава Кулика, который первым в области начал делать операции на сердце и амурского казака Дмитрия Пешкова, совершившего в 1889 году одиночный конный переход из Благовещенска в Санкт-Петербург.

Судя по первым результатам голосования и комментариям, большинство горожан поддерживает появление в городе новых настенных рисунков, но хотят видеть большее разнообразие их тематик.

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