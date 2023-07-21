За загрязнение ручья в Приамурье золотодобытчик ответит рублем

Работающее в Мазановском районе предприятие сбрасывало загрязненную воду. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Деятельность золотодобывающего предприятия проверила по заявлениям граждан Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура вместе с мобильной экологической лабораторию Минприроды Амурской области, стало известно «Комсомольской правде – Благовещенск».

Выяснилось, что работающее в Мазановском районе предприятие сбрасывало загрязненную в результате промывки породы воду напрямую в ручей Северный. Хотя обязано было построить систему прудов-отстойников, в которых загрязненная вода должна была очищаться и использоваться повторно.

В результате природоохранная прокуратура уличила предприятие в нарушении условий лицензии, правил охраны водных объектов и правил использования водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. В общей сумме трем статьям КоАП ООО «Патриот» должно заплатить штрафы в размере 475 тысяч рублей.

По информации Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, после внесения представления, компания привела технологический процесс в соответствие проекту и дисциплинарно наказала виновных.

Россыпная золотодобыча в Амурской области является одной из основных причин загрязнений. Они достигают огромных масштабов. Так, в прошлом году спутниковый мониторинг выявил в регионе 180 случаев засоренных рек при добыче золота, а суммарная протяженность участков водотоков превысила 6800 километров.

Борьбу с нарушителями ведут природоохранная прокуратура, региональное министерство природных ресурсов и Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора. Ежегодно к ответственности привлекаются десятки предприятий-нарушителей, которым выписывают сотни миллионов рублей штрафов и исков за ущерб окружающей среде. В марте этого года одну из компаний лишили лицензии на добычу золота за многократные нарушения.

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