С начала лета в Благовещенске демонтировали более двадцати незаконных гаражей

Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала июня в Благовещенске с муниципальных территорий на специальную площадку вывезли 21 гараж, сообщила администрация города.

Владельцам рекомендуют самостоятельно убирать свои постройки. Если их вывезет город, то для возвращения имущества владельцам придется оплатить транспортировку и хранение гаража. Месяц хранения обойдется в 20 тысяч рублей. Собственники уже заплатили за эту «услугу» в бюджет города более 4 миллионов рублей.

Если владелец не объявится в трехмесячный срок с момента помещения гаража на площадку, администрация будет обращаться в суд с заявлением о переходе гаража и его содержимого в муниципальную собственность с целью дальнейшей реализации.

Всего с 2020 по 2022 год в столице области администрацией был демонтирован 151 гараж. Около 300 объектов самостоятельно убрали их владельцы. Ранее «КП» сообщала о том, что мэрия спросила жителей о нужде в муралах на стенах жилых объектов.

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