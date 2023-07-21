В Приамурье в 2023 году планируют построить 400 тысяч квадратных метров нового жилья

Частные дома активно строятся в пригородах и селах.

С начала этого года в Амурской области введено в эксплуатацию 223,1 тысячи квадратных метров жилья. Общий план на 2023 год – 400 тысяч квадратных метров, сообщило правительство области. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Ежегодно объемы строительства возрастают, в прошлом году в области возвели 378 тысяч квадратных метров. Активно жилье будет создаваться, как минимум, до 2025 года.

Дальнейший рост темпов возведения региональные власти связывают с индивидуальным жилищным строительством. Частные дома сейчас строятся не только в пригородах крупных городов – Благовещенска, Свободного, Белогорска, но и в находящихся рядом селах.

По мнению министра строительства и архитектуры Николая Сибирякова, рост индивидуального жилищного строительства здесь обусловлен упрощением административных процедур, связанных с выдачей разрешений на возведение, постановкой на кадастровый учет и регистрацией прав собственности на объекты. Министерство работает над тем, чтобы такие же условия возникли на всей территории области.

«Потенциал для развития индивидуального жилищного строительства в регионе большой, запрос населения высокий, его обеспечивают в том числе различные льготные ипотечные программы. У нас есть хорошие проекты комплексной застройки, когда в территориях возводят коттеджные микрорайоны, например, в Волково и Ивановке. Нужно этот опыт тиражировать и на другие муниципалитеты», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Губернатор добавил, что для развития индивидуального жилищного строительства необходима активная деятельность властей на местах и поручил минстрою помочь главам муниципалитетов организовать эффективную работу в этом направлении.

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