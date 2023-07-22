В аэропорту Благовещенска запретят парковаться ночью

Ночью на парковке аэропорта насчитывается до 90 машин. Фото: министерство транспорта Амурской области.

На привокзальной площади благовещенского аэропорта введут новую схему движения транспорта, а также установят соответствующие дорожные знаки. Парковка в вечерние и ночные часы, когда воздушная гавань не работает, будет запрещена. Соблюдение правил проконтролируют экипажи ГИБДД и «Дорожного патруля», сообщило министерство транспорта Амурской области.

«Сейчас сезон отпусков, повышенный пассажиропоток в аэропорту, в первой половине дня обслуживается порядка десяти рейсов, и на парковке хаотичное движение транспорта. Водители оставляют машины на неделю и более, таксисты перекрывают движение общественному транспорту, рейсовому автобусу не хватает места для проезда – все это надо регулировать», – рассказал министр транспорта Александр Зеленин.

По словам исполнительного директора благовещенского аэропорта Александра Карпова, ночью на парковке аэропорта насчитывается до 90 машин, то есть занято больше половины имеющихся мест. Многие автомобили стоят по нескольку дней, а некоторые – в течение месяцев.

«Мы призываем улетающих автовладельцев пользоваться общественным транспортом и услугами такси. Чем меньше будет оставленных без присмотра машин, тем меньше трудностей с подъездом и временной парковкой у встречающих и провожающих автомобилистов», – добавил Александр Карпов.

Проект реконструкции аэропорта предполагает увеличение емкости привокзальной парковки до 600 машин – более, чем в три раза от существующей. Новая вместительная и комфортная парковка будет готова в 2025 году.

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