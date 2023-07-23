Глава Тындинского района повстречала на своем пути медведя

Фото: Тамара Лысакова.

Глава Тындинского района Тамара Лысакова в своих социальных сетях поделилась с жителями Приамурья фотографией медведя. Оказалось, что она встретила его во время поездки. К счастью, хищник спокойно отнесся к проезжающей мимо машине. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В общем, медведя автомобиль не сильно интересовал. Он кинул в его сторону пару взглядом, но затем поспешил удалиться по своим важным лесным делам.

«Вот такого Потапыча встретила по дороге из Соловьевска! Чуть-чуть попозировал и побежал по своим медвежьим делам!» – рассказала Лысакова.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что в Тынде жители повстречал на дороге медвежонка около аэропорта, всего в 300 метрах. Малыш спокойно шел по трассе между рекой Сигиктой и аэропортом. Он не испугался, когда рядом проехал автомобиль, лишь тихо отбежал и принялся наблюдать за людьми, которые его снимали.

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