Больше десятка адресов с автохламом собрали благовещенцы мэру

Тема вывоза автохлама волнует жителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Благовещенске вывозят автохлам. Об этом рассказал мэр Олег Имамеев в своем телеграм-канале. В ответ неравнодушные жители собрали больше десятка адресов, откуда можно вывезти мусор. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

«Заявка на вывоз автохлама. Ленина, 12 зеленые Жигули. Занимают парковочное место. Стоят бездвижно уже лет 10», – обратилась к мэру одна из жительниц.

Среди адресов также улица Чайковского, Калинина, Зейской, Пушкина и другие. В управлении ЖКХ пояснили, что не весь автохлам, о котором сигнализируют горожане, можно вывезти.

«Большая часть указанных территорий имеет кадастровые границы, сформированные для МКД. В границах этих территорий вывезти автохлам, к сожалению, по закону нельзя – это собственность жильцов. В случае нахождения на муниципальной земле – будет проведена процедура поиска и предупреждения собственника, а в случае отсутствия или отказа автохлам вывезут», – рассказали специалисты.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.