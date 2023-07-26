В Амурской области охотникам разрешат добыть больше лосей и косуль

Число лосей увеличилось на 1500 особей. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Благовещенске прошло заседание общественного совета при управлении по охране животного мира области, на котором обсудили лимиты добычи диких животных в охотничьем сезоне 2023-2024 года и меры по борьбе с хищниками, сообщили в природоохранном ведомстве. Подробности – в материале «Комсомольской правде – Благовещенск»

Учетные работы, проведенные в январе-феврале, показали значительный рост поголовья лося – их стало почти на 1500 больше. В связи с этим, амурским охотникам в этом сезоне разрешат добыть 1125 особей этих парнокопытных – на 232 больше, чем в прошлом году.

С 2453 до 3434 особей увеличится лимит на добычу косули. Их численность за год возросла примерно на 3000 особей. А вот дикого северного оленя можно будет добыть меньше: всего 574 животных – почти в два с половиной раза меньше, чем годом раньше. В управлении пояснили, что квоты на этот вид охотниками все равно не выбираются, так как обитает он в малонаселенных и труднодоступных северных районах области.

Специалисты также обсудили вопросы снижения численности хищников, наносящих ущерб охотничьему хозяйству – волка и медведя, которых в Амурской области обитает по-прежнему много. Волков в этом году насчитали 2361 особь, а медведей в регионе 12852 штуки.

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