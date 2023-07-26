Информационные плакаты и штрафы: В Амурской области борются с гибелью людей на воде

С начала года в области утонуло 19 человек. Фото: Влад Комяков

В Приамурье прошло совещание, посвященное обеспечению безопасного отдыха людей на водоемах и предотвращению гибели людей на воде. С начала года в области утонуло 19 человек, в том числе 6 детей. Спасти удалось 14 попавших в беду амурчан. Большинство взрослых погибло, купаясь в нетрезвом виде в запрещенных для этого местах, а юных жителей – из-за отсутствия контроля родителей и неумения плавать.

«Наша с вами задача – сделать максимум, чтобы дети не гибли в воде. Для этого надо с одной стороны обучать детей плаванию и правилам поведения, с другой стороны – активно задействовать общественный контроль и пропаганду. СМС-рассылка – эффективна, ее нужно использовать. Министерству образования поручаю в школах в рамках 15-минуток безопасности в мае, перед началом купального сезона, делать акцент на этой теме», – сказал губернатор Приамурья Василий Орлов

В области организовано 185 межведомственных патрульных групп, проверяющих популярные у жителей места отдыха на воде.

С начала купального сезона заведено 181 административное дело в отношении родителей, чьих детей обнаружили без присмотра у берегов водоемов. 50 протоколов составлено на людей, решивших искупаться в запрещенных для этого местах.

В Тынде, Серышевском, Благовещенском, Белогорском, Шимановском муниципальных округах, в Зейском и Мазановском районах сотрудники государственной инспекции по маломерным судам выявили 9 несанкционированных мест массового отдыха на воде. Муниципалитетам рекомендовали организовать здесь мобильные спасательные посты.

ГУ МЧС по Амурской области информирует население о правилах безопасности на воде через СМС-рассылки и PUSH-сообщения

«Места, где часто гибнут люди, нужно оборудовать стендами с соответствующей информацией, например, как это было сделано Белогорске. Министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности поручаю изучить лучшие практики предупреждения гибели людей на воде по области и по стране в целом. В следующем году их будем широко применять», – сказал Василий Орлов

«Комсомольская правда – Благовещенск» ранее рассказывала о шокирующих плакатах, которые установили на опасных местах берега реки Зея в Благовещенске.

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