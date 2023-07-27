В Благовещенске в 2023 году возведут 100 тысяч квадратных метров жилья

Жилье хотят строить целыми микрорайонами. Фото: Администрация Благовещенска.

В Благовещенске в 2022 году возвели 136 тысяч квадратных метров жилья – в три раза больше, чем годом раньше. Из них – 104 тысячи многоэтажки и 32 тысячи – малоэтажные частные дома. Об этом рассказал мэр города Олег Имамеев. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В 2023 году планируется построить еще 100 тысяч «квадратов».

Жилье хотят строить целыми микрорайонами. Речь идет о проектах «Золотая миля», «Лазурный берег» и Северный микрорайон, в котором возведут 500 тысяч «квадратов». Этот микрорайон выбран площадкой для реализации программы «Дальневосточный квартал».

К 2027 году будет создан Северный городской центр, который объединит Северный жилой район и существующую городскую застройку.

«Для этого необходима модернизация ТЭЦ, реконструкция водозабора Северный, строительство новой газовой котельной и модернизация очистных сооружений, по двум последним уже приступили к реализации», – отметил Олег Имамеев.

Мэр подчеркнул, что Благовещенск будет уходить от точечной застройки к комплексному развитию территорий. Это позволит обеспечить районы досуговой и социально-транспортной инфраструктурой, достаточным количеством парковок, местами отдыха, зелеными зонами. На сегодняшний день совместно с региональным минстроем определены первые 4 территории Благовещенска в рамках КРТ.

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