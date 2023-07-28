Амурский Роспотребнадзор подаст групповой иск к лагерю «Белые горы»

В лагере отравились 115 человек. Тематическая фотография. Фото: Евгения ГУСЕВА

Управление Роспотребнадзора по Амурской области намерено обратиться в суд с коллективным иском к лагерю «Белые горы», где в июне отравились 115 школьников. С виновников отравления детей Роспотребнадзор намерен взыскать материальный и моральный вред, нанесенный детям и их родителям, сообщило ведомство. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Управление обратилось к родителям, которые считают, что права их ребенка на безопасный отдых были нарушены руководством лагеря. Их просят написать заявления о взыскании материального и морального вреда.

Формы заявления выложены на сайте управления Роспотребнадзора. Заполненные и подписанные формы нужно направить в адрес управления почтой на адрес Благовещенск, улица Первомайская, 30, или в электронном виде на адрес zpp7@rospotrebnadzor-amur.ru.

Заявление также можно заполнить через раздел «Обращение граждан» на сайте ведомства. Для этого нужна авторизация на сайте Госуслуг.

Консультации специалистов по подготовке заявления можно получить по телефонам +7 (4162) 49 64 74 и +7 (4162) 49 64 73.

Родителей просят прислать заявления до 1 сентября 2023 года.

Напомним, массовое отравление детей в лагере «Белые горы» произошло 28 июня – 115 человек заразились норовирусом. Управление Роспотребнадзора в ходе проверки нашло в пищеблоке лагеря грубые нарушения санитарных правил. В частности, трое сотрудников пищеблока работали, болея норовирусной инфекцией, и руководство учреждения скрывало это.

После проверки Роспотребнадзор экстренно закрыл лагерь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей. Позднее Бурейский районный суд приостановил деятельность «Белых гор» на два месяца в качестве административного наказания. Попытки оспорить это наказание оказались безуспешны.

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