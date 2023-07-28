Юные футболисты из России и Китая встретятся на поле в Благовещенске

Стартуют соревнования 29 июля. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В субботу и воскресенье, 29 и 30 июля на благовещенском стадионе «Амур» пройдет международный турнир по футболу, на который приедут юные спортсмены из Амурской области и соседней провинции Хейлунцзян. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В мероприятии примут участие 12 команд футболистов – девять из России и три из Китая, разделенные на три возрастные группы.

В Приамурье до основной части соревнования прошли отборочные туры на муниципальном и областном уровне. За право встретиться на поле с китайскими сверстниками сразились больше 800 юных футболистов от 8 до 14 лет.

В субботу 29 июля на стадионе «Амур» пройдут товарищеские встречи, они начнутся в 14:30. Официально откроется турнир в воскресенье в 9:45, игры продлятся весь день и завершатся в 17:30.

Первый такой турнир был проведен по инициативе губернатора Амурской области в 2019 году. Тогда в нем приняли участие 250 юных спортсменов из России и Китая. Традицию проведения таких матчей прервала пандемия. Окончание ковидных ограничений вернуло футбольный праздник юным спортсменам.

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