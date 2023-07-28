Благовещенские таможенники изъяли золото у туриста из Китая

На туриста завели административное дело. Фото: Дальневосточное таможенное управление

Китайский турист пытался нелегально вывезти из России плитку золота весом в 17,3 грамма через пункт пропуска в Благовещенске. Он предусмотрительно завернул ее в черный полиэтиленовый пакет и спрятал в чехле смартфона, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной таможни.

Однако при прохождении таможенного досмотра перед посадкой на теплоход, вещи туриста просканировали рентгеновским аппаратом и в мобильном телефоне было обнаружено золото. Во время опроса он рассказал, что золото ему подарили знакомые россияне и признался, что намеренно его спрятал, чтобы незаметно вывезти из страны.

Таможенники изъяли золото и отправили его на экспертизу, которая должна установить стоимость драгоценного металла.

А в отношении неудачливого контрабандиста возбудили административное дело по второй части статьи 16.1 КоАП РФ «Незаконное перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля с использованием тайников». Ему грозит штраф в размере от половины до трехкратной стоимости изъятого товара и конфискация самого золота.

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