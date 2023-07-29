Нелепая трагедия: в Свободном произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста

Трагедия произошла в субботу днем. Фото: Telegram/svb_dtp.

Настоящая трагедия разыгралась в субботу, 28 июля в Амурской области. ЧП случилось практически на ровном месте, среди бела дня, в условиях хороший видимости. Мотоциклист по какой-то причине не справился с управлением и на скорости влетел в мусорный контейнер. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Смертельная авария произошла в городе Свободный, на улице Котовского. Причины трагедии еще предстоит выяснить полицейским. На данным момент в областном ГИБДД лишь подтвердили информацию о гибели владельца двухколесного транспорта.

– Предварительно, в 14:50 на улице Котовского водитель 1988 года рождения, двигаясь на мотоцикле Suzuki, не справился с управлением, допустил наезд на препятствие (мусорный контейнер), – сообщили в УГИБДД Амурской области.

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