Вандалы устроили погром в парке Победы в Тамбовке

Компания хулиганов. Фото: принтскрин видео.

В поселке Тамбовка группа вандалов устроила погром в парке Победы ночью 29 июля. Неизвестные распивали алкоголь, переворачивали урну и лавочки. Все это попало на видеокамеры, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

«Неизвестные перевернули деревянные лавочки и пинали урны, оставили после себя пустые бутылки и мусор. Также справляли нужду, не отходя от места, где они отдыхали. Парк Победы – это одно из лучших общественных пространств в поселке. Поэтому важно не только поддерживать здесь порядок, но и пресекать подобные акты проявления плохого воспитания и злого умысла», – высказались в администрации.

Всех хулиганов ждет административное наказание. Напомним, ранее акт вандализма произошел в Сквере династий железнодорожников в Шимановске. Неизвестные сломали уличный светильник. К слову, он даже не успел выполнить свою функцию, освещение на территории еще не подключено. Материалы по факту нанесения ущерба переданы в полицию, на данный момент идут разбирательства.

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