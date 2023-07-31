Двум аграриям из Амурской области выплатили миллион рублей

Мерой поддержки могут воспользоваться специалисты в возрасте до 35 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два молодых амурских агрария получили единовременную помощь от правительства области по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Трактористу-машинисту из Серышевского района досталось 600 тысяч рублей, а ветеринарному врачу из Тамбовской станции по борьбе с болезнями животных – 400 тысяч, сообщило правительство Приамурья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Всего на единовременную поддержку молодых специалистов в 2023 году выделено 11,5 миллионов рублей, которых хватит на помощь 25 аграриям.

Получить ее могут специалисты в возрасте до 35 лет, которые приехали работать в сельскую местность и заключили трудовые договоры с сельхозпредприятиями не меньше, чем на пять лет. Единовременная поддержка также предназначается выпускникам вузов и техникумов, которые в течение трех месяцев после вручения диплома заключили контракт с предприятием и так же в трехмесячный период подали заявление.

Сумма выплат отличается в зависимости от района, где будет жить и работать начинающий специалист. Для самых южных – Благовещенского, Ивановского, Тамбовского муниципального округов и Константиновского и Михайловского районов она составляет 400 тысяч рублей.

В Архаринском, Белогорском, Бурейском, Ромненском округах, Серышевском, Свободненском, Октябрьском районе работники сельского хозяйства могут рассчитывать на 600 тысяч рублей.

Молодые аграрии, решившие работать в северной группе, которая включает Зейский, Мазановский, Магдагачинский, Селемджинский, Сковородинский, Шимановский районы и Тындинский округ, получат 800 тысяч рублей.

Кроме единовременного пособия, молодые аграрии могут получать и ежемесячные выплаты. В Приамурье таких 21 человек. Для них выделено 1,3 миллиона рублей.

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