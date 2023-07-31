Благовещенск вновь затянуло дымом от пожаров в Китае

1 августа ветер снова сменит направление и задымление должно рассеяться. Фото: Иван МАКЕЕВ

В последний день июля в Благовещенске опять наблюдается задымление, сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В этот раз причиной стали пожары в Китае. Система дистанционного определения лесных пожаров «Лесохранитель» обнаружила на территории сопредельного государства более 30 возгораний. А так как ветер поменял свое направление на южное, дым от этих пожаров затянул небо в Приамурье.

1 августа ветер снова сменит направление и задымление должно рассеяться.

В Приамурье сегодня зафиксированы два лесных пожара, возникших в результате сухих гроз. Оба возгорания в Тындинском и Зейском округах уже локализованы и к вечеру должны быть ликвидированы, сообщили амурские спасатели.

Управление Роспотребнадзора не сообщало о превышениях предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе областной столицы.

Ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» подробно освещала ход борьбы с лесными пожарами, охватившими север Амурской области с начала июля.

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