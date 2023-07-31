Пожилые амурчане станцуют в «Серебре Амура»

В Благовещенске в седьмой раз пройдет танцевальный фестиваль «Серебро Амура». Фото: Архив "КП"

В субботу, 5 августа, в Благовещенске в седьмой раз пройдет танцевальный фестиваль «Серебро Амура». В нем примут участие около 300 жителей Амурской области в возрасте от 50 до 80 лет, сообщила администрация города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

С номерами выступят 22 команды из Благовещенска, Белогорска, Свободного, Шимановска, Зеи, Райчихинска и других городов и поселков области. Областной центр представят 4 команды городского клуба «Танцы для здоровья» – «Незабудки», «Ромашки», «Маргаритки» и «Огоньки».

В 2023 году фестиваль посвящен 165-летию Приамурья и десятой годовщине клуба «Танцы для здоровья». Его организовала Ассоциация пожилых людей Благовещенска в рамках проекта «Жить, а не доживать», поддержанного муниципальным грантом.

Коллективы исполнят танцы в обязательной программе под композиции «Букет из белых роз», «Россия», «Темная ночь», а затем перейдут к вольной программе.

В программе фестиваля также китайский танец с зонтиками «Весенний сон» и упражнения оздоровительной гимнастики цигун.

Пройдет фестиваль на стадионе «Спартак», начнется он в 10.40. Организаторы приглашают всех желающих поддержать выступающих, вход на танцевальный поединок свободный.

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