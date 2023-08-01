В Амурской области перевернулся грузовик с асфальтом

Кадрами аварии поделились в социальных сетях очевидцы. Фото: telegram-канал @svb_dtp

Возле села Черниговка в Свободненском районе в Приамурье перевернулся грузовик, груженый асфальтом. Это произошло на подъездной дороге к Свободному от автодороги «Амур» возле железнодорожного виадука, рядом с площадкой отстоя транспорта. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Кадрами ДТП поделились в социальных сетях очевидцы. По их словам, перед грузовиком начал резко тормозить ехавший в попутном направлении легковой автомобиль. Водитель самосвала не успел сбросить скорость, попытался объехать внезапно возникшее препятствие и, в результате потерял управление.

Груженный асфальтом грузовик начало водить по трассе и выкинуло на встречную обочину, где он перевернулся.

Предварительно, причиной ДТП стало превышение скорости. О жертвах и пострадавших информации нет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.