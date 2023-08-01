В Благовещенске улицу Промышленную покроют асфальтом

Этот участок Промышленной очень популярен у автомобилистов областного центра. Фото: Архив "КП"

С 1 августа по 1 октября в Благовещенске будет недоступным для автомобилистов участок улицы Промышленной между Студенческой и Василенко – здесь начнется ремонт. Семисотметровый участок улицы в первые оденется в асфальт, сообщила администрация города.

Этот участок Промышленной очень популярен у автомобилистов областного центра – он позволяет объехать очень загруженный перекресток Игнатьевского шоссе и Студенческой тем водителям, что едут из центра города в сторону аэропорта или обратно.

Однако долгие годы этот участок улицы оставался с грунтовым покрытием, сильно разбивался автомобилями и в дождь превращался в цепочку огромных луж, а в жару очень сильно пылил.

В этом году городской администрации удалось получить деньги на ремонт двух проблемных участков улиц. Кроме Промышленной, на выделенные средства починят еще участок улицы Ленина от 22-школы до Нагорной. Он связывает Благовещенск с пригородным селом Верхнеблаговещенское, поэтому движение здесь тоже крайне интенсивное.

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