Загрязнение ручья в Амурской области обошлось старателям в 14 миллионов рублей

Добровольно старатели возмещать ущерб отказались, после чего природоохранная прокуратура обратилась в Зейский районный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы принудили золотодобывающую компанию из Амурской области выплатить в бюджет более 14 миллионов рублей за загрязнение ручья Олонгро в Зейском районе Амурской области – сообщило УФССП в своем telegram-канале.

Для этого приставу-исполнителю пришлось отыскать счета компании-должника и вынести постановления о наложении на них взыскания. Также пристав запретил регистрационные действия с автомобилями, принадлежащими организации.

Только после этого золотодобытчики решили выплатить полную сумму ущерба, нанесенного природе загрязнением ручья Олонгро и исполнительный сбор в размере одного миллиона рублей.

Как сообщили «Комсомольской правде – Благовещенск» источники в природоохранных органах, речь идет о золотодобывающей компании «Прииск Дамбуки».

Деятельность старателей еще в прошлом году проверила Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с сотрудниками регионального Минприроды и с использованием мобильной экологической лаборатории МПР. На участке, где ведет деятельность «Прииск Дамбуки», нашлись промоины в дамбах прудов-отстойников, через которые загрязненная после промывки породы вода беспрепятственно стекала в ручей Олонгро.

Специалисты подсчитали, что компания загрязнила ручей на 14,4 миллиона рублей. Добровольно старатели возмещать ущерб отказались, после чего природоохранная прокуратура обратилась в Зейский районный суд. 3 ноября 2022 года суд подтвердил претензии прокуратуры и обязал золотодобытчиков в полном объеме заплатить за ущерб. Однако и после этого компания не поторопилась, и только вмешательство судебных приставов поставило точку в этой истории.

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