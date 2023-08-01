В сентябре в Благовещенске откроется аллея фонтанов

После открытия фонтанный комплекс в центре Благовещенска станет крупнейшим на Дальнем Востоке. Фото: "КП" Архив

Строительство фонтанного комплекса, который является частью более масштабного проекта «Трибуна Холл», завершено на 85%. Здесь установлено насосное оборудование, система трубопроводов, распределительные коллекторы, фонтанные насадки и фильтры в чаше, сообщило правительство области.

После открытия фонтанный комплекс в центре Благовещенска станет крупнейшим на Дальнем Востоке и одним из самых больших в России. 11 плоских чаш, объединенных общим каналом, расположатся на площади более трех тысяч квадратных метров. В небо будет бить больше полутора тысяч струй с музыкальным и световым сопровождением.

Готовность самого комплекса «Трибуна Холл» специалисты оценивают в 46%. Здесь уложена почти вся плитка по аллеям, уложено 40% газона, на 75% готовы закладные для опор освещения.

Строительство многофункционального комплекса в Благовещенске началось в 2020 году. Здесь появится культурный центр с трибуной, в котором расположатся музеи динозавров и российско-китайской дружбы. В состав «Трибуны Холл» войдет также детский центр и игровая площадка, амфитеатр на новой набережной Амура, будут насыпаны искусственные холмы, построена площадка для танцев и занятий йогой. В будущем предусмотрено возведение здесь православного храма. В рамках проекта создания центра в 2022 году была реконструирована центральная площадь Благовещенска – площадь Ленина.

Благоустройство территории планируется завершить до конца лета, а первые объекты комплекса откроются уже в следующем году.

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