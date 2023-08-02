Многодетные семьи в Приамурье обеспечивают землей

39 семей из Белогорска и Благовещенска получили земли для строительства жилья. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области во втором полугодии 2023 года почти 20 миллионов рублей выделят на земельные сертификаты для многодетных семей, сообщило правительство региона. Подробности – в материале «Комсомольской правде – Благовещенск».

С начала года на эти цели уже потратили 30 миллионов рублей, благодаря чему 39 семей из Белогорска и Благовещенска получили земли для строительства жилья. Сертификаты выдают в случае, если администрация не может выделить нуждающимся подходящий муниципальный участок.

В начале 2022 года в земельных участках или сертификатах нуждались 1012 семей, на сегодняшний день в очереди их осталось 415. Из них 369 в областном центре, 25 – в Белогорске, 14 – в Свободном и 6 – в Благовещенском округе.

«В Белогорске из 35 выделенных сертификатов оказались востребованными только 17, из них 7 семей их уже реализовали. А вот оставшиеся невостребованными сертификаты решили перераспределить в Благовещенск, как и еще три нереализованных сертификата, которые планировали для многодетных семей Благовещенского округа», – рассказал министр имущественных отношений Амурской области Сергей Олиферов.

Сертификаты особенно востребованы в Благовещенске из-за того, что все принадлежащие мэрии земельные участки находятся в отдаленных районах города из-за плотной застройки.

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