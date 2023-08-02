Благовещенский суд простил торговца шпионскими штучками

Суд убедился, что житель Благовещенска ранее не был судим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте прошлого года житель областного центра решил поправить свое материальное положение, перепродавая предметы обихода. Для этого он приобрел через интернет настенный крючок и прищепку на карман одежды. Правда, не простые, а оснащенные встроенной камерой и микрофонами. То есть, являющиеся техническими средствами для негласного получения информации, свободный оборот которых в России запрещен, сообщила пресс-служба Благовещенского городского суда.

Вешалку он успел продать посредством сайта объявлений. Но был задержан, когда пытался получить на почте шпионскую прищепку.

Дело дошло до суда, в котором адвокат незадачливого торговца шпионским оборудованием заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием обвиняемого.

Суд убедился, что житель Благовещенска ранее не был судим, обвиняется в совершении преступления средней тяжести, вину признал полностью, раскаялся, явился с повинной, дал полные показания об обстоятельствах деяния, и даже внес 5 тысяч рублей на счет детского дома, после чего прекратил уголовное дело с формулировкой «в связи с деятельным раскаянием».

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