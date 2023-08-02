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НовостиОбщество2 августа 2023 9:06

Благовещенский суд простил торговца шпионскими штучками

Подсудимому пришлось деятельно раскаяться
Юрий ГАФАРОВ
Суд убедился, что житель Благовещенска ранее не был судим.

Суд убедился, что житель Благовещенска ранее не был судим.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте прошлого года житель областного центра решил поправить свое материальное положение, перепродавая предметы обихода. Для этого он приобрел через интернет настенный крючок и прищепку на карман одежды. Правда, не простые, а оснащенные встроенной камерой и микрофонами. То есть, являющиеся техническими средствами для негласного получения информации, свободный оборот которых в России запрещен, сообщила пресс-служба Благовещенского городского суда.

Вешалку он успел продать посредством сайта объявлений. Но был задержан, когда пытался получить на почте шпионскую прищепку.

Дело дошло до суда, в котором адвокат незадачливого торговца шпионским оборудованием заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием обвиняемого.

Суд убедился, что житель Благовещенска ранее не был судим, обвиняется в совершении преступления средней тяжести, вину признал полностью, раскаялся, явился с повинной, дал полные показания об обстоятельствах деяния, и даже внес 5 тысяч рублей на счет детского дома, после чего прекратил уголовное дело с формулировкой «в связи с деятельным раскаянием».

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